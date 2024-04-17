Kızıl Goncalar Madam Smarsky karakterini Sema Yargıcı oynuyor

17 Nisan 2024 11:04 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:07

Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Nama ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde Madam Smarsky karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Karakter Sema Yargıcı tarafından oynanıyor. Detaylar, haberimizdedir.

MADAM SMARSKY KARAKTERİ KİMDİR?

Kızıl Goncalar dizisinde Suavi Alkanlı ile sık sık muhabbetini duyduğumuz Madam karakteri, dizide Fransız'dır. Kırık Türkçesiyle rol aldığı yapımda dikkat çekmektedir.

Zeynep'in Fransa'ya okula gitmesini sağlamak için ilk kez diziye katılan oyuncu, Alkanlı ailesinin evine gelerek dizideki rolünü de genişletti.

İlerleyen bölümlerde Mira, Zeynep ikilisiyle ilgili durumlar karşısında bu ismi daha çok göreceğiz gibi duruyor.

SEMA YARGICI KİMDİR?

Sema Yargıcı Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü'nden mezun olmuştur.

Müzik öğretmeni olan ünlü oyuncu aynı zamanda şarkıcılık da yapmaktadır.