Kızıl Goncalar'ın senaristi Şükrü Necati Şahin'in hayatı hakkında

15 Nisan 2024 23:57 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 00:03

Son zamanlarda sevilerek ve heyecanla takip edilen Kızıl Goncalar dizisi, her bölümü ile gündem olmaya devam ediyor. Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği dizinin senaristi hakkında bilgiler...

Now Tv ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın senaristliğini Şükrü Necati Şahin yapmaktadır. Yönetmeni ise Ömür Atay.

Şahin, 1955 senesinde Çorum'da dünyaya geldi. Yazarlık kariyerine 2008 senesinde başladı.

Gazi, Gönül İşleri, Böyle Bitmesin, Osmanlı Tokadı gibi projelerde yer alan başarılı isim, Vatanım Sensin dizisinin ekibinde de bir süre yer aldı.

Kulüp ve Kızıl Goncalar'ın da senaristliğini üstlenmiştir.

Dizide yer alan oyuncuların bazıları şöyle:

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar.