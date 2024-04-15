Kızıl Goncalar'ın Zeynep karakterini Mina Demirtaş oynuyor
Now Tv ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Zeynep karakteri büyük ilgi çekerken kim oynuyor, gerçekte kim merak soruları araştırıldı.
Özcan Deniz'in başrolünde yer aldığı dizi, heyecanla devam ederken Zeynep karakteri dikkatleri üzerine çekiyor. İzleyiciler gerçekte kim oynuyor sorusunu araştırdı.
Karakteri, Mina Demirtaş oynamaktadır. Demirtaş, Beraber, Kabahat, Akif gibi projelerde de yer almıştır.
2005 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2021 senesinde Akif filmi ile sinema hayatına başladı. Ardından ise 2022 yılında Kabahat isimli filmde Reyhan karakterini oynadı.
Beraber isimli filmde ise Azra karakterini oynamıştı. Şimdi ise Kızıl Goncalar'da Zeynep rolünü oynamaktadır.
Kızıl Goncalar oyuncu kadrosu:
Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar.