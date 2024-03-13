Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul rolünü oynayan Kayra Şenocak ayrılıyor mu?

13 Mart 2024 10:09 - Güncelleme : 13 Mart 2024 10:08

Kızılcık Şerbeti dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Gündem olan dizi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı Kızılcık Şerbeti dizisinde büyük bir ayrılık meydana gelecek. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Ertuğrul ve Mihri veda mı edecek? İşte detaylar?

KIZILCIK ŞERBETİ ERTUĞRUL VE MİHRİ AYRILIYOR MU?

En çok izlenen diziler arasında yerini koruyan Kızılcık Şerbeti'nde senaryo giderek daha heyecanlı hale geldi. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde iki ayrılığın meydana geleceği iddia edildi. Ertuğrul ve Mihri karakterleri, dizinin 55. bölümünde veda edecek. İki oyuncunun 55. bölümde hikâyelerinin biteceği öğrenildi. Ertuğrul ve Mihri karakterlerinin seyirci sevdiği için sezon başında planlanandan daha fazla bölümde yer aldığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 7 Haziran’da sezon finali yapması planlanan Kızılcık Şerbeti’nde Ertuğrul rolüne hayat veren Kayra Şenocak ile Ertuğrul’un kızı Mihri’yi canlandıran Gizem Yanık diziye bu hafta veda edecek. Show TV ekranlarında yayımlanan diziye iki isimin apar topar vedası izleyiciler arasında merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul'u oynayan Kayra Şenocak ve kızı Mihri'yi oynayan Gizem Yanık bu hafta yayınlanacak bölümle kadrodan ayrılıyor.