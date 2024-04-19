Kızılcık Şerbeti'nin Giray karakterini oynayan Kaan Taşener’in hayatı

19 Nisan 2024 22:27 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 22:35

Kızıl Goncalar anne Ayza Malik kim? Melisa Doğu yer aldığı projeler ve biyografisi

Kızıl Goncalar anne Ayza Malik kim? Melisa Doğu yer aldığı projeler ve biyografisi

İlk bölümünün 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlandığı Kızılcık Şerbeti'nde yer alan Giray karakterinin gerçekte kim olduğu araştırılıyor.

Karakteri Kaan Taşener oynamaktadır.

23 Nisan 1979 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan isim İlk Işık Kubilay tiyatro oyunuyla oyunculuk hayatına başladı. 2004 senesine kadar birçok projede yer aldı.

Büyük Buluşma dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşadıktan sonra Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde tanındı.

Kuzey Güney dizisinde Şeref Komiser ve 2014 senesinde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul rolünü oynadı.

2016 yılında ise Rengarenk dizisinde yer aldı.

Dizide yer alan isimler şöyle:

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman.