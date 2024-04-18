Konferans Ligi yarı final maçları 2 ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak

18 Nisan 2024 23:20 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 23:26

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ligde bugün temsilcimiz FB, rakibi ile karşılaşıyor. Futbolseverlerin gündeminde ise yarı final maçlarının tarihi yer aldı.

Bugün çeyrek final etabındaki karşılaşmalar tamamlanıyor. Ardından ise yarı final mücadelelerinin ilk maçı 2 Mayıs, rövanş maçı 9 Mayıs'ta oynanacak.

Final karşılaşması ise 29 Mayıs’ta Atina'daki Ayasofya Stadı'nda oynanacaktır.

2021-22 sezonundan itibaren başlamak üzere UEFA Konferans Ligi'nde bazı değişiklikler yaşandı.

Bir önceki dönemin UEFA Konferans Ligi şampiyonu Avrupa Ligi grup aşamasına katılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme ve birinci eleme turunda elenmiş olan takımlar UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasından daha önce elenen takımlar UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında 3. olan takımlar UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

Kulüp katsayıları hesaplanırken, ülke katsayısının %20'sinin eklenmesi kaldırıldı. Kulüp katsayısı, ülke katsayısının %20'sinden az ise ülke katsayısının %20'si kulüp katsayısı olarak alınmaktadır.