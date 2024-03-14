Konya uçak kazası son durum! Son dakika Türk Yıldızları eğitim uçağı kazası

14 Mart 2024 13:25 - Güncelleme : 14 Mart 2024 14:05

Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda Türk Yıldızları'nın eğitim uçağının düşmesinin ardından uçak mı düştü, neden soruları araştırıldı. Konya'da eğitim uçağının düşmesinin ardından uçak kazasının detayları araştırıldı. Konya'da meydana gelen uçak kazası...

KONYA'DA UÇAK KAZASI SON DURUM

Bugün Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı inerken düştü. İniş anında yaşanan kazanın ardından pilotun paraşüt ile uçaktan ayrıldığı biliniyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama:

"Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TÜRK YILDIZLARI EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

14 Mart günü Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı iniş esnasında düştü. Pilotun paraşüt ile indiği biliniyor.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ''12.45 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağımız düştü üs bölgesine yakın noktada düştü. Pilotumuz sağ olarak kurtuldu. Uçağın düştüğü alanda iş makinesi kullanan personelin üzerine düşmesi sonucu şehit olduğu bilgisini aldık. İlk bilgi askeri personel olduğu yönünde.'' dedi.