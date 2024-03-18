İngiltere Kralı Charles öldü mü? Kate Middleton'ın ortadan kaybolmasının ardından İngiliz Kraliyet Ailesi ne açıklayacak?

18 Mart 2024 16:05 - Güncelleme : 18 Mart 2024 16:15

BBC'nin logosunun rengini siyaha döndürmesinin ve Kate Middleton'un da uzun süredir kayıp olmasının ardından Kral Charles öldü mü sorusu da gündeme geldi. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin önemli bir duyuru yapacağına dair bilgilerin paylaşılmasından sonra İngiliz Kraliyet Ailesi'nin ne açıklayacağı araştırıldı.

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ NE AÇIKLAYACAK?

Kate Middleton'ın uzun zamandır görünmemesinin ardından öldü iddiaları ortaya atıldı. BBC'nin logosunun rengini siyaha çevirdi iddiaları da gündem oldu fakat BBC'nin logo rengi her zaman siyah renkteydi. Kraliyet Ailesi henüz bir açıklama yapmadı. Açıklama yapılmasıyla beraber detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KRAL CHARLES ÖLDÜ MÜ?

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 70 yıl, 7 ay ve 2 gün süren saltanatının ardından 96 yaşında hayatını kaybetti. Ardından tahta oğlu III. Charles geçti. Son günlerde konuşulan konuların ardından Kral Charles'ın öldüğü iddia edilse de konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi.

KATE MİDDLETON ÖLDÜ MÜ?

Kate Middleton'ın 2 aydır ekranlara çıkmamasının ardından nerede olduğu araştırıldı. Öldü iddialarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı photoshoplu paylaşımın ardından detaylar aratılmaya başladı. Ameliyat olduğu için hastaneye kaldırılan Middleton, uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu. Anneler Günü'nde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı fakat fotoğrafta photoshop ortaya çıktı.

İngiltere'nin The Sun gazetesi, ameliyatın ardından halk içerisinde göründüğünü yazmıştı. Kate ve William'ın bir mağazaya girdikleri, sabah saatlerinde ise çocukları George, Charlotte ve Louis'in spor yapmalarını izledikleri yer aldı.