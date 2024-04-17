Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Dolat karakterini Reşit Berker Enhoş oynuyor

17 Nisan 2024 08:56 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 09:38

Başrollerinde Uğur Güneş'in bulunduğu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin ekibine "Dolat" karakteri ile Reşit Berker Enhoş katıldı.

İzleyiciler Dolat karakterinin kim olduğunu ve Reşit Berker Enhoş'un biyografisini merak ediyor.

Dolat karakteri dizide Melike'nin erkek kardeşi olacak.

Reşit Berker Enhoş 15 Kasım 1977 tarihinde Antalya'da doğdu.

Kadir Has Üniversitesi'nden mezun olan ünlü oyuncu Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Yüksek Lisans yaptı.

ABD'de oyunculuk eğitimi alan oyuncu İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce bilmektedir.

Reşit Berker Enhoş Çukur, Ben Bu Cihana Sığmazsam, Hekimoğlu, Rise of Empires: Ottoman, 9 Kere Leyla ve Kadın dizilerinde rol almıştır.