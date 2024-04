Kurban fiyatları 2024'te büyükbaş ve küçükbaş için ATB ve GTB tarafından belirlendi | Kurban kesmek kimlere farz?

18 Nisan 2024 10:55 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:58

Kurban bayramına sayılı günler kala farz mı, vacip mi olduğu aratılmaya başladı. Ankara Ticaret Borsası ve Gaziantep Ticaret Borsası'nın Nisan ayı verilerine göre 2024 büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarının yanı sıra kurban kesmenin hükmüne dair hadisler de haberimizde yer almakta.

KURBAN KESMENİN HÜKMÜ

Kurban kesmek, İslam dininde Şafilerde sünnet-i müekkede, Hanefilerde ise vacip olarak kabul edilir. Kurban ibadeti, Hazreti İbrahim'in Allah'ın emri üzerine oğlu Hazreti İsmail'i kurban etmeye hazırlandığı ve bu niyetle imtihan edildiği anı anlatan önemli bir olaya dayanır. Ancak, kurban kesmek farz değildir. Yine de İslam'da kurban kesmeyi yerine getirmek, müminler için büyük bir ibadet ve sevaptır.

KİMLER KURBAN KESEBİLİR, KİMLERE FARZ?

Kurban kesmek isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Bunlar arasında maddi gücü olan her Müslüman, kurban kesmeye muktedirdir. Kurban kesmeye uygun olmayanlar ise fakirlik veya borç yükü altında olanlardır. Ayrıca, akıl sağlığı yerinde olmayanlar da kurban kesmeye muktedir değildirler.

Kurban İbadeti İle İlgili Ayetler ve Hadislerle Desteklenen Önemli Uyarılar

Kur'an'da Allah, kurban kesmeyi övmüş ve bu ibadeti yerine getirenleri ödüllendireceğini belirtmiştir. "Öyleyse, Rabbin için namaz kıl ve kurban kes" (Kevser Suresi, 108/2) ayetiyle kurban kesmenin önemi vurgulanmıştır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) de kurban ibadetinin önemini şu hadisinde belirtmiştir: "Kim ki kurban kesme imkanına sahip olup da kesmezse, sabah namazını cemaatle kılmak maksadıyla camiye gelir de deveden ayrılmazsa, kurban bayramı namazını kılar da oğullarıyla birlikte deveden ayrılmazsa, asla bizimle namaz kılmış olmaz." (Tirmizi, Kurban, 17)

Kurban kesme ibadeti, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Ancak, bu ibadeti yerine getirirken dikkat edilmesi gereken önemli konuları göz ardı etmemek gerekir. Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasını kazanmak için yapılan bu ibadeti, doğru niyet ve şartlarla yerine getirmek, inananlar için büyük bir fırsattır.

KURBAN FİYATLARI 2024'TE NE KADAR OLACAK?

Kurban fiyatları, her yıl arz ve talebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak, Allah rızası için yapılan bu ibadetin mali boyutu, kişinin maddi durumuna ve kurbanlık hayvanın özelliklerine göre belirlenir. Kişinin elinden gelenin en iyisini yapması, Allah'ın rızasını kazanması açısından önemlidir.

Kurban ibadeti için büyükbaş bir kurbanlığı en fazla 7 kişi ortaklaşa kesebilirken küçükbaş kurbanlığı 1 kişi tek başına kesmesi gerekmektedir. Ülkemizde de kurbanlık olarak büyükbaş veya küçükbaş hayvandan birisi tercih edilmektedir. Geçen sene Kurban Bayramı’nda kurbanlık fiyatları; büyükbaşta toplam ortalama 40-50 bin bandında gerçekleşirken küçükbaş kurbanlık fiyatları ortalama 3-4 bin lira civarında gerçekleşmiştir.

Bu sene ise;

Küçükbaş bir hayvan genel olarak karkas* et miktarı en az 22-25 kilo aralığında olmaktadır. Küçükbaş hayvanın karkas et ortalama fiyatı 385-415 lira bandındadır. Ortalama itibari ile 700 kiloluk bir büyükbaş hayvandan da 7 kişinin her birine 35-40 kilo et düşebilmektedir. Büyükbaş hayvanın karkas et fiyatı ortalama olarak 315-385 liradır. Buna göre kurbanlık fiyatları da alttaki tablo örnek olabilir.

Karkas Fiyatı (ATB/GTB)** Kilo Toplam 1 Büyükbaş ATB: 382 lira / GTB: 315 35 ATB: 13.370 / GTB: 11.025 2 Küçükbaş ATB: 412 lira / GTB: 385 22 ATB: 9.064 / GTB: 8.470

* Kesilmiş kasaplık hayvanın deri, iç organları, baş ve türüne göre kuyruk çıkartıldıktan sonra elde edilen gövdesidir.

**ATG: Ankara Ticaret Borsası, GTB: Gaziantep Ticaret Borsası(Nisan 2024)

Fiyatlar; kurbanın cinsine, ağırlığına ve et fiyatlarına göre değişiklik göstermektedir.

Sonuç olarak;

Kurban kesmenin önemi, Müslümanlar için Allah'a olan sadakatin ifadesi ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir, çünkü bu ibadet, inananların manevi bağlarını güçlendirirken, ihtiyaç sahiplerine yardım etme ve toplumsal adaletin sağlanmasına katkıda bulunma fırsatı sunar.