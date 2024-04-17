Kuruluş Osman'ın yeni bölümü bugün 20.00’da yayınlanacak

17 Nisan 2024 18:33 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 18:33

20 Kasım 2019 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın seyircileri bugün var mı merak ediyor. 17 Nisan ATV yayın akışı hakkında.

Dizi bu akşam 20.00'da ekranlarda yer alacak. Dizi, yayın akışında yeni bölümü ile yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Emre Basalak, Özge Törer, Buse Arslan Akdeniz, Açelya Özcan, Yiğit Uçan, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Celal Al, Tolga Akkaya, Atilla Güzel, Yeşim Ceren Bozoğlu, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Emin Gürsoy, Kanbolat Görkem Arslan gibi isimler yer alıyor.

Çarşamba günleri 20.00'da izleyici ile buluşmaktadır.

Dizinin çekimleri Riva'da yer alan 300 dönümlük Bozdağ platolarında gerçekleşiyor.