Kuruluş Osman’da yer alan İmren Tegin tarihte yoktur

17 Nisan 2024 21:14 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 21:19

İmren Tegin karakterinin tarihte var mı, yok mu araştırılıyor. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümleri heyecanla takip ediliyor.

İmren Tegin karakterinin tarihte olmadığı, kurgusal bir karakter olduğu biliniyor.

Karakteri oynayan ise Taner Rumeli'dir. Diziye yakın zamanda dahil olan başarılı oyuncu sevilerek takip ediliyor.

8 Nisan 1985 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Bizim Evin Halleri dizisi ile tanına isim, Öyle Bir Geçer Zaman ki, İnadına Aşk gibi projelerde yer aldı. Öyle ya da Böyle projesinde de yer almıştır.

Dizide yer alan diğer isimler şöyle:

Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan, Gökhan Atalay, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Deniz Hamzaoğlu, Berk Erçer, Sevil Akı, Emre Dinler, Ömer Faruk Aran, Leyla Kırşan, Rıdvan Aybars Düzey, Belgin Şimşek, Begüm Çağla Taşkın, Fatih Ayhan, Alpaslan Özmol, Tezhan Tezcan, Murat İnce, Selim Makaraoğlu.