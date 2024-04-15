15 Nisan 2024 19:37 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 19:38
Kuş Uçuşu’nun 4. sezonu olmayacak
Netflix platformunda yayınlanan dizi, yayınlandığı ilk günden beri sevilerek takip ediliyor. Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un başrolünde yer aldığı dizinin 4. sezonu olacak mı merak edildi.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
3 Haziran 2022 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi, sevilerek izlenirken 4. sezon yayınlanacak mı merak edildi. Deniz Yorulmazer ve Koray Kerimoğlu'nun senaristliğini yaptığı dizinin 3. sezonu geçtiğimiz günlerde izleyici ile buluştu.
Dizinin son yayınlanan 3. sezonu final olarak yayınlandı. 24. bölümü ile izleyiciye veda eden dizinin 4. sezonu yapılamayacak.
Aynı hedefler için yaşayan iki kişinin kariyerini ele alan dizi, 11 Nisan'da son bölümleri yayınlandı.
Dizide yer alan isimler ise şöyle:
Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol, İrem Sak, Demircan Kaçel, Şifanur Gül, Melih Selçuk ve Defne Kayalar.
Kaynak: TGRT Haber