Kuş Uçuşu’nun 4. sezonu olmayacak

15 Nisan 2024 19:37 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 19:38

Kuş Uçuşu dizisi final yapıyor! Tarih belli oldu

Kuş Uçuşu dizisi final yapıyor! Tarih belli oldu

3 Haziran 2022 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi, sevilerek izlenirken 4. sezon yayınlanacak mı merak edildi. Deniz Yorulmazer ve Koray Kerimoğlu'nun senaristliğini yaptığı dizinin 3. sezonu geçtiğimiz günlerde izleyici ile buluştu.

Dizinin son yayınlanan 3. sezonu final olarak yayınlandı. 24. bölümü ile izleyiciye veda eden dizinin 4. sezonu yapılamayacak.

Aynı hedefler için yaşayan iki kişinin kariyerini ele alan dizi, 11 Nisan'da son bölümleri yayınlandı.

Dizide yer alan isimler ise şöyle:

Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol, İrem Sak, Demircan Kaçel, Şifanur Gül, Melih Selçuk ve Defne Kayalar.