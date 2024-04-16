Lokanta ve kafelerde KDV'ye zam uygulanacak

16 Nisan 2024 17:20 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 17:20

Son dakika Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni karar açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış yapacak. Peki Lokanta ve kafelerde KDV'ye zam ne zaman gelecek? KDV yüzde kaç olacak? KDV zammı ne zaman uygulanacak?

LOKANTA VE KAFELERDE KDV'YE ZAM GELİYOR

Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oranını düzenleyen maddesinde değişiklik yapılacak. Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye çıkacak..

Buna göre, kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri dahil lokantalarda KDV oranı yüzde 10 olabilir.

Alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 KDV oranı da yüzde 20’ye çıkacak.

Gazino, bar, dans salonu, pavyon, taverna, birahane gibi yerlerde verilen hizmetlere uygulanan KDV oranının da aynı şekilde yüzde 18’den yüzde 20’ye yükselecek.