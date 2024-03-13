MEB DYK yönetmeliğinde değişiklik! Beden, Müzik ve Görsel sanatlar öğretmenleri de artık DYK kursları açılabilecek

13 Mart 2024 12:37 - Güncelleme : 13 Mart 2024 12:38

MEB yeni DYK yönergesini yayımladı. Destekleme ve Yetiştirme Kursları, belirli zaman dilimlerinde öğrenciler için ekstra destek eğitimi için verilmektedir. MEB DYK yönergesinde son dakika değişikliği yaptı. Peki, hangi öğretmenler hangi alanda kurs açabilecek? DYK kaç kişi ile açılır? Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına kimler başvurabilir? DYK kurs öğretmen başvurusu nereden yapılır? Tüm merak edilenler haberimizde.

HANGİ ÖĞRETMENLER HANGİ ALANDA DYK KURSU AÇABİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı 6 Mart tarihinde Destekleme ve Yetiştirme Kursları yönergesinde değişikliğe gitti. Değişiklikten önce Beden Eğitimi öğretmenleri, Görsel Sanatlar ve ve Müzik öğretmenleri kurs açamıyordu. Yeni yönerge ile Görsel Sanatlar öğretmenleri resim alanında, Müzik öğretmenleri musuki alanında DYK kursu açabilecekler.Beden Eğitimi öğretmenleri ise yeniden spor dalları ile ilgili Destekleme ve Yetiştirme Kursu açabilecekler.

DYK KAÇ KİŞİ İLE AÇILIR?

DYK Her bir kurs programına devam edecek öğrenci, kursiyer sayısı 10'dan az; bir kursun sınıf mevcudu ise 20'den fazla olmaması gerekir.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bakanlığa bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılabilir.

DYK KURSUNA SONRADAN ÖĞRENCİ EKLENEBİLİR Mİ?

DYK'larda açılan bir kursa, kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci/kursiyer kaydı yapılamaz.

BİR ÖĞRETMEN HAFTADA KAÇ SAAT DYK AÇABİLİR?

Öğretmenlerinin, aylık ve ek ders ücreti karşılığında haftada 30 saat, destekleme ve yetiştirme kurslarında ise aynı Kararın 8'inci maddesine göre haftada 10 saat daha olmak üzere haftada toplam 40 saat ders okutmaları mümkündür.

DYK KURS ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Özel okul öğretmenleri, "https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden başvuru yapabilir.