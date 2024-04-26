MEB'in yeni müfredatı 2024-2025 eğitim öğretim yılında her kademinin birinci sınıfında başlayacak

26 Nisan 2024 15:03 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:19

Bakan Tekin duyurmuştu! Yeni müfredatta neler var, içeriği belli oldu belli oldu

Bakan Tekin duyurmuştu! Yeni müfredatta neler var, içeriği belli oldu belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni müfredat taslağı bugün yayınlandı.

Vatandaşlar müfredatın ne zaman başlayacağını ve taslağa nasıl erişilebileceğini araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamanın ardından yeni müfredat taslağı MEB'in resmi sitesinden yayınlandı.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı taslak bilgi, dijital, finansal, görsel, kültür, vatandaşlık, veri, sürdürebilirlik ve sanat olmak üzere 9 alanda becerilerin öğrencilere kazandırılmasını hedefliyor.

Yeni müfredat taslağı 2024-2025 eğitim öğretim yılında devreye girecek.

Müfredat öncelikle okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflara uygulanacak.