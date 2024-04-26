26 Nisan 2024 15:03 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:19
MEB'in yeni müfredatı 2024-2025 eğitim öğretim yılında her kademinin birinci sınıfında başlayacak
Vatandaşlar tarafından MEB'in yeni müfredatı ne zaman başlayacak sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca MEB'in yeni müfredat taslağına nasıl erişilebileceği de merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni müfredat taslağı bugün yayınlandı.
Vatandaşlar müfredatın ne zaman başlayacağını ve taslağa nasıl erişilebileceğini araştırıyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamanın ardından yeni müfredat taslağı MEB'in resmi sitesinden yayınlandı.
"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı taslak bilgi, dijital, finansal, görsel, kültür, vatandaşlık, veri, sürdürebilirlik ve sanat olmak üzere 9 alanda becerilerin öğrencilere kazandırılmasını hedefliyor.
Yeni müfredat taslağı 2024-2025 eğitim öğretim yılında devreye girecek.
Müfredat öncelikle okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflara uygulanacak.
Kaynak: TGRT HABER