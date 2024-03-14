14 Mart 2024 14:47 - Güncelleme : 14 Mart 2024 14:52
Mecidiyeköy metrosunda intihar mı oldu? SON DAKİKA Mecidiyeköy intihar olayında son durum
14 Mart günü Mecidiyeköy metrosunda bir kişinin intihar girişiminde bulunmasının ardından detaylar araştırıldı. Üzücü olayın ardından intihar mı oldu merak edilirken son durum da gündemde yer aldı. İntihar olayı Mecidiyeköy metrosunda gerçekleşti. Metro istasyonunda meydana gelen intihar olayına dair bilgiler...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bugün Mecidiyeköy metrosunda bir kadının intihar girişiminde bulunmasının ardından vatandaşlar olayın detaylarını araştırdı. Bir kadının Mecidiyeköy metrosunda intihar ettiği bilinirken son durum merak edildi. 14 Mart günü öğlen saatlerinde meydana gelen intihar olayına dair detaylar...
MECİDİYEKÖY METROSUNDA İNTİHAR MI OLDU?
14 Mart günü Mecidiyeköy metrosunda bir kadın intihar girişiminde bulundu. Metro İstanbul, sosyal medya hesabından konu ile ilişkin açıklamada bulundu. İşte açıklama:
"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."
Kaynak: TGRT Haber