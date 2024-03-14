Mecidiyeköy metrosunda intihar mı oldu? SON DAKİKA Mecidiyeköy intihar olayında son durum

14 Mart 2024 14:47 - Güncelleme : 14 Mart 2024 14:52

Bugün Mecidiyeköy metrosunda bir kadının intihar girişiminde bulunmasının ardından vatandaşlar olayın detaylarını araştırdı. Bir kadının Mecidiyeköy metrosunda intihar ettiği bilinirken son durum merak edildi. 14 Mart günü öğlen saatlerinde meydana gelen intihar olayına dair detaylar...

MECİDİYEKÖY METROSUNDA İNTİHAR MI OLDU?

14 Mart günü Mecidiyeköy metrosunda bir kadın intihar girişiminde bulundu. Metro İstanbul, sosyal medya hesabından konu ile ilişkin açıklamada bulundu. İşte açıklama: