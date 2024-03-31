Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun babası Süper Vali Recep Yazıcıoğlu'dur

31 Mart 2024 22:47 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:53

Tokat'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Belediye Başkan adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52,16 oy aldı. Sandıkların ise henüz 77,84'ü açıldı. Sonuçların ardından konuşma yapan ismin babası insanlar tarafından araştırılıyor. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun babası Süper Vali lakaplı Recep Yazıcıoğlu'dur. Detaylar haberimizde...

RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR?

Recep Yazıcıoğlu 2 Haziran 1948 tarihinde Trabzon'a bağlı Yılmazlar köyünde dünyaya gelmiştir. İlkokulu burada okuduktan sonra orta öğrenimini ise Muğla'nın Milas ilçesinde tamamlamıştır. Liseyi Aydın'da okuyan Recep Yazıcıoğlu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1968 yılında Aydın'da maiyet memuru olarak atanmıştır. Bu görevinin ardından 1971-1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık yapmıştır.

Kaymakamlık görevlerinin ardından 1984 yılında Tokat'ta valilik yapmıştır. Daha sonra sırasıyla 1989'da Aydın Valiliği, 1991'de Erzincan Valiliği, 1999'da Merkez Valiliği ve 2003'te Denizli Valiliği görevlerine atanmıştır. Görevleri boyunca dikkat çeken kişiliği, görüşleri ve halka olan yakınlığı nedeniyle kamuoyunda Süper Vali olarak anılmıştır. 2 Eylül 2003 tarihinde ise Eskişehir-Ankara Yolu üzerinde geçirdiği trafik kazası sonucunda bitkisel hayata girerek 8 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybetmiştir.