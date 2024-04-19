Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 9 Mayıs 2024'te yapılacak

19 Nisan 2024 10:20 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:25

Merkez Bankası, ekonomik istikrarı sağlamak için faiz kararlarını düzenli olarak alıyor. Peki, bu ayki faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde!

Merkez Bankası'nın 2024 Nisan ayındaki faiz kararı toplantısı 25 Nisan'da gerçekleşecek.

Bu toplantıda, ekonomik göstergeler ve enflasyon verileri doğrultusunda faiz politikasında herhangi bir değişiklik olup olmayacağı belirlenecek.

Merkez Bankası'nın 2024 yılında düzenleyeceği faiz kararı toplantılarının takvimi şu şekilde:

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