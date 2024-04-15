Mert Turak'ın oynadığı dizi ve filmler

15 Nisan 2024 21:20 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 21:28

Kızıl Goncalar'ın Naim karakterini oynayan Mert Turak, uzun zamandır çeşitli dizi, film ve tiyatrolarda yer aldı. Sevilerek takip edilen isim hakkında...

29 Mart 1980 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Baba tarafından Malatyalı anne tarafından ise Makedonyalı olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Bahçeşehir Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. 21 Haziran 2020 yılında Birgül Kurtçu ile evlenmiştir.

Oynadığı tiyatro filmleri şöyle:

2003: Hamlet : William Shakespeare

2005: Eskici Dükkanı : Orhan Kemal

2005: Kantocu : Haldun Dormen

2008: Leonce ile Lena : Georg Büchner

2008: Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin

2009: Kabare : Joe Masteroff

2010: Sen Olmak Nedir? : Nur Can Kara

2010: Kafes : Mario Fratti

2010: Romeo ve Juliet : William Shakespeare

2012: Ateşli Sabır (Postacı) : Antonio Skarmeta

2018: Karıncalar - Bir Savaş Vardı

Diziler ise şöyle:

Yılan Hikâyesi

Cesur Kuşku

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir

Size Baba Diyebilir miyim?

Maki

Komiser Nevzat

Avrupa Yakası

Şöhret Okulu

Başrolde Aşk

Babalar ve Evlatlar

Beni Böyle Sev

Yeşil Deniz

Kuruluş Osman

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Yeşil Deniz: Milenyum

Kızıl Goncalar