Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Mert Turak'ın oynadığı dizi ve filmler
15 Nisan 2024 21:20 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 21:28

Mert Turak'ın oynadığı dizi ve filmler

Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın başrolünde oynadığı Kızıl Goncalar dizisinde Naim karakterini oynayan başarılı oyuncu Turak hakkında hangi dizilerde oynadı sorusu aratıldı. İşte yer aldığı yapımlar...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Mert Turak&#039;ın oynadığı dizi ve filmler

Kızıl Goncalar'ın Naim karakterini oynayan Mert Turak, uzun zamandır çeşitli dizi, film ve tiyatrolarda yer aldı. Sevilerek takip edilen isim hakkında...

29 Mart 1980 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Baba tarafından Malatyalı anne tarafından ise Makedonyalı olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Bahçeşehir Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. 21 Haziran 2020 yılında Birgül Kurtçu ile evlenmiştir.

Oynadığı tiyatro filmleri şöyle:

2003: Hamlet : William Shakespeare

2005: Eskici Dükkanı : Orhan Kemal 

2005: Kantocu : Haldun Dormen

2008: Leonce ile Lena : Georg Büchner

2008: Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin 

2009: Kabare : Joe Masteroff 

Mert Turak'ın oynadığı dizi ve filmler - 1. Resim

2010: Sen Olmak Nedir? : Nur Can Kara 

2010: Kafes : Mario Fratti

2010: Romeo ve Juliet : William Shakespeare 

2012: Ateşli Sabır (Postacı) : Antonio Skarmeta 

2018: Karıncalar - Bir Savaş Vardı

Diziler ise şöyle:

Yılan Hikâyesi

Cesur Kuşku

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir

Size Baba Diyebilir miyim?

Maki

Komiser Nevzat

Mert Turak'ın oynadığı dizi ve filmler - 2. Resim

Avrupa Yakası

Şöhret Okulu

Başrolde Aşk

Babalar ve Evlatlar

Beni Böyle Sev

Yeşil Deniz

Kuruluş Osman

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Yeşil Deniz: Milenyum

Kızıl Goncalar

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...