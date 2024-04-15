Mert Turak'ın oynadığı dizi ve filmler
Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın başrolünde oynadığı Kızıl Goncalar dizisinde Naim karakterini oynayan başarılı oyuncu Turak hakkında hangi dizilerde oynadı sorusu aratıldı. İşte yer aldığı yapımlar...
Kızıl Goncalar'ın Naim karakterini oynayan Mert Turak, uzun zamandır çeşitli dizi, film ve tiyatrolarda yer aldı. Sevilerek takip edilen isim hakkında...
29 Mart 1980 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Baba tarafından Malatyalı anne tarafından ise Makedonyalı olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Bahçeşehir Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. 21 Haziran 2020 yılında Birgül Kurtçu ile evlenmiştir.
Oynadığı tiyatro filmleri şöyle:
2003: Hamlet : William Shakespeare
2005: Eskici Dükkanı : Orhan Kemal
2005: Kantocu : Haldun Dormen
2008: Leonce ile Lena : Georg Büchner
2008: Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin
2009: Kabare : Joe Masteroff
2010: Sen Olmak Nedir? : Nur Can Kara
2010: Kafes : Mario Fratti
2010: Romeo ve Juliet : William Shakespeare
2012: Ateşli Sabır (Postacı) : Antonio Skarmeta
2018: Karıncalar - Bir Savaş Vardı
Diziler ise şöyle:
Yılan Hikâyesi
Cesur Kuşku
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir
Size Baba Diyebilir miyim?
Maki
Komiser Nevzat
Avrupa Yakası
Şöhret Okulu
Başrolde Aşk
Babalar ve Evlatlar
Beni Böyle Sev
Yeşil Deniz
Kuruluş Osman
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
Yeşil Deniz: Milenyum
Kızıl Goncalar