Mesut Komiser Arka Sokaklar'dan tedavi için ABD'ye gitmesi nedeniyle ayrılmıştı! Geri dönüyor

25 Nisan 2024 20:18 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 20:22

Arka Sokaklar Mesut Komiser neden ayrıldı? 17 sezon Arka Sokaklar'da rol aldıktan sonra diziden ayrılan Şevket Çoruh "Mesut Komiser" karakteri ile kaldığı yerden devam etmek üzere diziye geri dönüyor.

MESUT KOMİSER ARKA SOKAKLAR'DAN NEDEN AYRILMIŞTI?

Mesut Komiser dizide rol gereği beyin kanaması geçirince tedavi için ABD'ye gitmişti. Mesut ABD'ye gidişinin ardından sonraki bölümlerde yer almamış ve diziden ayrılmıştı.

Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh diziden ayrılma nedenini şu sözlerle duyurmuştu:

“16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar’da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.”

MESUT KOMİSER ARKA SOKAKLAR’A GERİ DÖNECEK Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde vefat eden duayen sinemacı Türker İnanoğlu’nun imza attığı diziyi sezon başında D Media 42 bölümlüğüne kiralamıştı. Şimdi dizinin yeni sezon için de devam etmesi gündemde. Öte yandan kulislerde bomba bir iddia dolaşmaya başladı. Ünlü aktör Şevket Çoruh’a Mesut rolüyle çeyrek asrı aşkın büyük emek verdiği Arka Sokaklar’a dönmesi için bir kez daha teklif götürüldü. Başarılı oyuncuyla yeniden görüşmeler başladı.