Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu

18 Nisan 2024 00:03 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 00:06

Marmaris ve Denizli'de de hissedilen depremin ardından Muğla'da deprem kaç büyüklüğünde oldu sorusu araştırıldı.

18 Nisan günü 23.43'te 3.9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Son veriler ise şöyle:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER