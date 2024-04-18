18 Nisan 2024 00:03 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 00:06
Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
18 Nisan gecesi Muğla'da sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu sorusuna cevap aradı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son sarsıntılar listesi aracılığıyla son verilere ulaşmaktayız. Meydana gelen sarsıntı Denizli'de de hissedildi.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Marmaris ve Denizli'de de hissedilen depremin ardından Muğla'da deprem kaç büyüklüğünde oldu sorusu araştırıldı.
18 Nisan günü 23.43'te 3.9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
Son veriler ise şöyle:
Kaynak: TGRT Haber