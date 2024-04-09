Muğla’nın Fethiye ilçesi bayram namazını 06.47’de, Bodrum ilçesi ise 06.53’te kılacak

09 Nisan 2024 19:15 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 09:05

Ramazan Bayramı yaklaşmışken Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçelere göre bayram namazı saatlerini internet sitesinden paylaşmıştır. Muğla’nın bazı ilçelerinin saat kaçta bayram namazı kılacağına dair detaylar haberimizde yer almakta. Muğla Fethiye ilçesi 06.47’de, Bodrum ilçesi 06.53’de bayram namazını kılacak.

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ BAYRAM NAMAZINI KAÇTA KILACAK?

Oruç tutma ayının bitmesinin ardından gelen Ramazan Bayramı’nın ilk gününde kılınan iki rekat bayram namazı saatleri il ve ilçelere göre farklılık göstermektedir. Muğla’nın Fethiye ilçesi 06.47’de bayram namazını kılacak.

MUĞLA BODRUM NE ZAMAN BAYRAM NAMAZI KILACAK?

İftar vakti gibi namaz hatta bayram namazı saatleri de şehirden şehire ilçeden ilçeye farklıdır. Bayramın ilk günü kılınan ve iki rekat olan bayram namazı Muğla’nın Bodrum ilçesinde 06.53’te başlayacaktır.