Murat Cemcir ve Ahmet Kural neden küs? Murat Cemcir konuyla ilgili konuştu

15 Mart 2024 14:54 - Güncelleme : 15 Mart 2024 15:09

Bir zaman en yakın arkadaş olan Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın küslüğünün nedeni araştırılıyor. Düğün Dernek, Ailecek Şaşkınız gibi filmlerle rol alan ve büyük ilgi çeken ikilinin arkadaşlığının son bulmasının ardından neden küs oldukları araştırılmaya başlandı. Tiyatro oyunu galasında Murat Cemcir, Ahmet Kural ile küslüğüne dair konuştu.

MURAT CEMCİR VE AHMET KURAL NEDEN KÜS?

Çalgı Çengi, İşler Güçler, Ailecek Şaşkınız ve Düğün Dernek gibi projelerde birlikte yer alan Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küslüğü gündem oldu. Murat Cemcir, tiyatro oyununun galasında Ahmet Kural ile küslüğü ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Bizim aramızda bir küslük yok. Ben, kimseye küsmem, bana küser insanlar. Ben dururum. Gelirler barışırlar, sonra giderler."

Kural'ın düğününe gitmediği hatırlatılınca şu sözlerle cevap verdi:

"Ben Whatsaap'lara girip bakmıyorum kardeşim. Bazı numaralara bakmıyorum. Engelli değil" dedi. "Ahmet benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Eski arkadaşım. Çok sevdiğim eski arkadaşım."

Sözlerine ise şöyle devam etti:

"Güzel şeyler yaşarsın, güzel maceralar yaşarsın sonra bir gün biter. İnsanlar hayatlarımıza girerler, eşimiz olarak girerler, arkadaşımız olarak girerler, annemiz babamız olarak girerler. Sonra giderler... Hayat böyle bir şey."

Murat Cemcir daha öncelerde de Ahmet Kural ile ilgili düşünceleri sorulduğunda “"Ahmet ile 2020 yılında son bir proje yaptık, yakın zamanda bir şey yapacağımızı zannetmiyorum, Allah herkesin yolunu açık etsin, ticari bir anlaşmazlık söz konusu değildi, bununla ilgili gerekli açıklamayı o da ben de yapmıştım zaten, aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de." demişti.