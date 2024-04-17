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17 Nisan 2024 10:57 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:00

Muş Alparslan Üniversitesi 42 sözleşmeli personel alımı yapacak

Muş Alparslan Üniversitesi, KPSS (B) grubu puan esasına göre 42 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Muş Alparslan Üniversitesi 42 sözleşmeli personel alımı yapacak

Üniversite yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilecek olan sözleşmeli personellerin giderleri Özel Bütçeden karşılanacak. 

Muş Alparslan Üniversitesi'ne başvuruda bulunmak isteyen adayların 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırasına sahip olmaları gerekiyor. 

Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplamda 42 (kırk iki) sözleşmeli personel alınacak.

Muş Alparslan Üniversitesi 42 sözleşmeli personel alımı yapacak - 1. Resim

İlgili pozisyonlar için lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu adayların başvuruları kabul edilecek.

Detaylı başvuru şartları ve iş ilanıyla ilgili ayrıntılar için üniversitenin resmi internet sitesi veya kamuoyuna duyurulan resmi kanalların takip edilmesi önem arz ediyor.

 
 
 
 
Kaynak: TGRT Haber
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