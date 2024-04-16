Nafile oruca en geç imsak vaktine kadar niyet edilmelidir

16 Nisan 2024 07:52 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 08:03

Nafile oruçlar, Ramazan dışında tutulan isteğe bağlı oruçlardır. Ancak bu oruçların da belirli kuralları ve niyet zamanı bulunmaktadır. Özellikle imsak vaktine kadar niyet etme şartı, nafile oruçların geçerliliği için hayati bir öneme sahiptir. Detaylar haberimizde!

NAFİLE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Kaza, keffaret ve adak oruçları için gün batımından imsak vaktine kadar niyet edilmelidir. Niyet ederken, hangi tür oruca niyet edildiği belirtilmelidir.

NAFİLE ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Şafiî mezhebine göre, nafile oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmediği takdirde o günün orucu geçerli sayılmaz. Ancak diğer mezheplere göre, nafile oruçlar için imsak vaktine kadar niyet edilebilir.