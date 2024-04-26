Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Nihal Candan anoreksiya hastalığına yakalandı
26 Nisan 2024 13:36 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 13:52

Nihal Candan anoreksiya hastalığına yakalandı

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın hastalığının ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Anoreksiya, yemek yememe bozukluğu da araştırılan konular arasında yer alıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Nihal Candan anoreksiya hastalığına yakalandı

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlaması nedeniyle 5 buçuk ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın anoreksiya hastalığına yakalanarak 37 kiloya düştüğü açıklandı.

Vatandaşlar tarafından anoreksiya hastalığının ne olduğu ve tedavisi araştırılıyor. 

Nihal Candan anoreksiya hastalığına yakalandı - 1. Resim

Anoreksiya hastalığı diğer adıyla yemek yememe hastalığı kişinin kilo alma korkusu nedeniyle görülen bir yeme bozukluğu olarak biliniyor.

Hastalığa yakalanan kişinin yeterli düzeyde beklenememesi nedeniyle ciddi sağlık sorunları görülebiliyor.

Nihal Candan anoreksiya hastalığına yakalandı - 2. Resim

Ölüme yol açabilen hastalığın belirtileri arasında aşırı kilo alma korkusu, vücut ağırlığının anormal derecede düşük olması, gerçekçi olmayan beden algısı, aşırı egzersiz, depresyon, yorgunluk, kemik erimesi ve kalp problemleri yer alıyor.

Hastalığı tedavi etmek için psikoterapi, ilaç ve beslenme desteği yöntemleri bir arada kullanılıyor. 

Kaynak: TGRT HABER
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...