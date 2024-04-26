Nihal Candan anoreksiya hastalığına yakalandı

26 Nisan 2024 13:36 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 13:52

Nihal Candan ve Bahar Candan davasındaki son duruma göre Candan kardeşler tahliye olmadı

Nihal Candan ve Bahar Candan davasındaki son duruma göre Candan kardeşler tahliye olmadı

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlaması nedeniyle 5 buçuk ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın anoreksiya hastalığına yakalanarak 37 kiloya düştüğü açıklandı.

Vatandaşlar tarafından anoreksiya hastalığının ne olduğu ve tedavisi araştırılıyor.

Anoreksiya hastalığı diğer adıyla yemek yememe hastalığı kişinin kilo alma korkusu nedeniyle görülen bir yeme bozukluğu olarak biliniyor.

Hastalığa yakalanan kişinin yeterli düzeyde beklenememesi nedeniyle ciddi sağlık sorunları görülebiliyor.

Ölüme yol açabilen hastalığın belirtileri arasında aşırı kilo alma korkusu, vücut ağırlığının anormal derecede düşük olması, gerçekçi olmayan beden algısı, aşırı egzersiz, depresyon, yorgunluk, kemik erimesi ve kalp problemleri yer alıyor.

Hastalığı tedavi etmek için psikoterapi, ilaç ve beslenme desteği yöntemleri bir arada kullanılıyor.