Nihal Candan ve Bahar Candan davasındaki son duruma göre Candan kardeşler tahliye olmadı

25 Nisan 2024 14:33 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 14:34

Dilan Polat'ın Instagram paylaşımlarının incelenmesi ve firmasında çıkan usulsüzlük sonrası patlak veren süreçte merak edilen isimler arasında Nihal Candan ile Bahar Candan yer aldı.

Nihal Candan hakkında çıkan anoreksiya haberlerinin ardından kardeşlerin tutukluluk durumu yeniden araştırıldı.

Ucuza araç sattıklarını iddia ederek sazan sarmalı yöntemiyle birçok kişiyi dolandıran çeteye üye olduğu iddiasıyla tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin soruşturması Kasım ayında başlamıştı.

"Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, sağlık kontrolünün ardından tutuklanmışlardı.

Nihal Candan'ın 37 kiloya düşerek anoreksiya olduğuna dair çıkan haberlerin ardından tutukluluk süreçleri merak edildi.

Kardeşlerin avukatları Kasım Ergün, "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" dedi.

Kardeşlerin tutukluluk durumu devam ediyor.