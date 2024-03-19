Odine halka arz ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? Odine halka arz sonuçları

19 Mart 2024 10:19 - Güncelleme : 19 Mart 2024 10:27

Odine Solutions halka arzı ile ilgilenenlerin gündeminde ne zaman borsada işlem göreceği tarih yer aldı. 13-14-15 Mart tarihlerinde talep toplayan Odine halka arzının sonuçları KAP'a bildirildi. Ne zaman işlem göreceği ise henüz açıklanmadı. İşte Odine halka arzına dair bilgiler...

ODİNE HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Odine Solutions halka arzının sonuçları açıklandı fakat ne zaman işlem göreceği henüz belli olmadı. Halka arzın 20-21 Mart tarihlerinde işlem görmesi bekleniyor. Borsada işlem tarihinin belli olmasının ardından detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ODİNE SOLUTİONS HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Odine halka arzının sonuçlarının açıklanmasının ardından kaç lot vereceği de belli oldu. Odine halka arzı bireysel yatırımcılara 9 lot verecek.

ODİNE HALKA ARZ SONUÇLARI

Odine halka arz sonuçları açıklandı. KAP'ta yer alan bilgiler ise şöyle:

"ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin (“Odine”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 13-14-15 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 30,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 44.200.000TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 1.326.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 3.259.363 yatırımcıdan, halka arz edilen 44.200.000 TL nominal değerli payların 6,13 katına denk gelen 270.773.021 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,56 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 12,69 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 3,03 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda

yer almaktadır."

ODİNE HALKA ARZI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arz katılım endeksine uygun değildir.