19 Nisan 2024 10:57 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:05
Öğretmenlerin il içi ataması 13-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak
Öğretmenler tarafından 2024 yılı yer değiştirme takvimi arama motorlarında sorgulatılıyor. Ayrıca öğretmenler il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değişikliği taleplerinin ne zaman yapılacağını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan "2024 Yılı Yönetici Görevlendirmesi ile Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takvimi" merak ediliyor.
Öğretmenler isteğe bağlı il içi ve iller arası ataması ile mazerete bağlı yer değişikliği taleplerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor.
Yayınlanan takvime göre öğretmenlerin isteğe bağlı il içi ataması 13-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
İller arası isteğe bağlı yer değişikliği ise 3-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Mazerete bağlı yer değişikliği talepleri ise MEB'in takvimine göre 1-16 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
Kaynak: TGRT HABER