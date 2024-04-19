Öğretmenlerin il içi ataması 13-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak

19 Nisan 2024 10:57 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:05

MEB, 66 bin 416 ton atık kağıdı ekonomiye kazandırdı

MEB, 66 bin 416 ton atık kağıdı ekonomiye kazandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan "2024 Yılı Yönetici Görevlendirmesi ile Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takvimi" merak ediliyor.

Öğretmenler isteğe bağlı il içi ve iller arası ataması ile mazerete bağlı yer değişikliği taleplerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor.

Yayınlanan takvime göre öğretmenlerin isteğe bağlı il içi ataması 13-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

İller arası isteğe bağlı yer değişikliği ise 3-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Mazerete bağlı yer değişikliği talepleri ise MEB'in takvimine göre 1-16 Ağustos tarihleri arasında alınacak.