18 Nisan 2024 21:42 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 21:49
Olympiakos'un teknik direktörü José Luis Mendilibar’ın çalıştırdığı takımlar
Bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Olympiakos'un teknik direktörünün kim olduğu merak konusu oldu. Mücadeleye kısa süre kala rakip takımın oyuncu kadrosu da araştırıldı. İşte José Luis Mendilibar’ın yönettiği takımlar...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
18 Nisan günü 22.00'da Konferans Ligi'nde FB ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Taraftarların gündeminde ise rakip takımın teknik direktörü yer aldı.
Teknik direktörlük görevini José Luis Mendilibar yapmaktadır.
14 Mart 1961 yılında dünyaya gelen isim, 11 Şub 2024 tarihinde takımın başına gelmiştir. UEFA-Pro lisansına sahiptir. 8 Eki 2023 tarihinde Sevilla takımından ayrıldı.
28 Ara 2021 - 4 Nis 2022 aralığında Alavés takımın başında yer aldı.
La Liga'da Athletic Bilbao, Real Valladolid, Osasuna, Levante, Eibar ve Alavés takımlarını çalıştırmıştır.
Fenerbahçe ile mücadele bugün 22.00'da başlayacak ve Tv8, Exxen ekranlarında yayınlanacak.
Kaynak: TGRT Haber