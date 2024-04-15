15 Nisan 2024 22:15 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 22:24
Ömer dizisi İstanbul’da çekiliyor
Star Tv ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinin seyircileri nerede çekildiğini merak ediyor. Gökçe Bahadır'ın başrolünde yer aldığı dizi, yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle takip ediliyor.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
9 Ocak 2023 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizinin sahnelerinin çekildiği yer araştırılıyor. Senaryosunu Gülizar Irmak, Deniz Madanoğlu ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in yazdığı Ömer dizisine dair bilgiler...
Çekimler, İstanbul'dan Beşiktaş ve Galata semtlerinde gerçekleşirken camii sahneleri, Büyük Selimiye Camii ve Valide Atik Camii'de çekilmektedir.
Star Tv ekranlarında Pazartesi günü saat 20.00'da izleyici ile buluşmaktadır.
Dizide Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Gülçin Kültür Şahin, Serpil Gül, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Muharrem Türkseven, Melike Güner, Zerrin Sümer, Esra Akkaya, Erol Baboğlu, Burcu Cavrar, Özgür Daniel Foster, Damla Makar gibi isimler yer alıyor.
Kaynak: TGRT Haber