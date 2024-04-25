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25 Nisan 2024 18:25 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 19:26

Ömrü sadece 20 gün! Hüzün çiçekleri görenleri büyülüyor

Hakkari Yüksekova’da hüzün çiçekleri kendine hayran bırakıyor. İlçede çiçek açan ters laleler görenleri adeta büyülüyor.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ömrü sadece 20 gün! Hüzün çiçekleri görenleri büyülüyor

Yüksekova'da baharın gelişiyle birlikte, ters laleler de tüm ihtişamıyla açtı. Laleler, bölgeyi ziyaret edenleri büyülüyor.

Ömrü sadece 20 gün! Hüzün çiçekleri görenleri büyülüyor - 1. Resim

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Karlı köyünde boy gösteren bu nadide çiçekler, sarı, turuncu ve kırmızı renkleriyle adeta bir görsel şölen sunuyor.

Ömrü sadece 20 gün! Hüzün çiçekleri görenleri büyülüyor - 2. Resim

ÖMRÜ SADECE 20 GÜN!

Halk arasında "hüzün çiçeği" olarak da bilinen ters laleler, 20 günlük kısa ömürlerine rağmen, Yüksekova'nın bazı bölgelerini adeta bir cennet köşesine dönüştürüyor.

Ömrü sadece 20 gün! Hüzün çiçekleri görenleri büyülüyor - 3. Resim

Her yıl olduğu gibi bu sene de doğaseverler ve fotoğrafçılar, bu eşsiz manzaranın tadını çıkarmak için bölgeye akın ediyor.

Ömrü sadece 20 gün! Hüzün çiçekleri görenleri büyülüyor - 4. Resim

“ZARAR VERMEYİN”

Yüksek rakımlı bölgelerde karların erimesiyle birlikte ortaya çıkan ters laleler, ziyaretçileri mest ediyor. Bölge sakini Ramazan Akın da bu güzelliği şu sözlerle dile getirdi:

 “Ters laleler, bu bölgelerde eşsiz bir doğa manzarasıdır. Bizde gezginiz, buralara Diyarbakır’dan geldik. Ters laleleri görmek için. Hakkâri’nin güzel doğası çok dikkatimizi çekti. Şu an o manzarasının içindeyiz, inanılmaz bir güzellik var. Önümde ters laleler hem de arkamda kar örtüsüyle dağlar duruyor. Bizde herkese tavsiye diyoruz, gelin bu güzellikleri keşfedin ama zarar vermeyin.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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