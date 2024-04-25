Ömrü sadece 20 gün! Hüzün çiçekleri görenleri büyülüyor

25 Nisan 2024 18:25 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 19:26

Yüksekova'da baharın gelişiyle birlikte, ters laleler de tüm ihtişamıyla açtı. Laleler, bölgeyi ziyaret edenleri büyülüyor.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Karlı köyünde boy gösteren bu nadide çiçekler, sarı, turuncu ve kırmızı renkleriyle adeta bir görsel şölen sunuyor.

ÖMRÜ SADECE 20 GÜN!

Halk arasında "hüzün çiçeği" olarak da bilinen ters laleler, 20 günlük kısa ömürlerine rağmen, Yüksekova'nın bazı bölgelerini adeta bir cennet köşesine dönüştürüyor.

Her yıl olduğu gibi bu sene de doğaseverler ve fotoğrafçılar, bu eşsiz manzaranın tadını çıkarmak için bölgeye akın ediyor.

“ZARAR VERMEYİN”

Yüksek rakımlı bölgelerde karların erimesiyle birlikte ortaya çıkan ters laleler, ziyaretçileri mest ediyor. Bölge sakini Ramazan Akın da bu güzelliği şu sözlerle dile getirdi:

“Ters laleler, bu bölgelerde eşsiz bir doğa manzarasıdır. Bizde gezginiz, buralara Diyarbakır’dan geldik. Ters laleleri görmek için. Hakkâri’nin güzel doğası çok dikkatimizi çekti. Şu an o manzarasının içindeyiz, inanılmaz bir güzellik var. Önümde ters laleler hem de arkamda kar örtüsüyle dağlar duruyor. Bizde herkese tavsiye diyoruz, gelin bu güzellikleri keşfedin ama zarar vermeyin.”