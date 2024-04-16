16 Nisan 2024 14:21 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:25
Orman Genel Müdürlüğü 124 sözleşmeli personel alımı yapacak
Orman Genel Müdürlüğü, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre 124 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, ilan edilen link üzerinden başvuru sürecini başlatabilirler. İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Orman Genel Müdürlüğü, yeni sözleşmeli personel alımı için harekete geçti. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek alımla ilgili detaylar duyuruldu.
Adaylar için belirlenen şartlar ve başvuru süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.
Başvuru şartları ise şu şekilde:
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi gerekliliklerini sağlamak.
- 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartlarını karşılamak. Lisans mezuniyeti gereken unvanlar için KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlar için KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlar için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan alınmış olması gerekiyor.
- Başvuru tarihinin son gününde belirtilen şartları sağlamak.
- Sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken hizmet sözleşmeleri sona erenler veya başvuruda bulunanlar için ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması gerekmektedir.
Kaynak: TGRT Haber