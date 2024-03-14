Oruçluyken lazer epilasyon yapılır mı? Epilasyon orucu bozar mı? Dinimiz İslam

14 Mart 2024 10:26 - Güncelleme : 14 Mart 2024 16:02

Ramazan ayında en sık merak edilenler arasında lazer epilasyonun orucu bozup bozmadığı yer aldı. İğneli epilasyonda vücudun içerisine ilaç girmediği sürece vücuda iğne batırılması orucu bozmuyor. İşte Dinimiz İslam'da yer alan bilgiler ve orucu bozan şeyler...

LAZER EPİLASYON ORUCU BOZAR MI?

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre lazer epilasyon hakkında:

İğneli epilasyon yaptırmak orucu bozmuyor. İçeriye ilaç girmedikçe, vücuda iğne batırmak orucu bozmaz. İğneli epilasyonda vücudun içerisinde ilaç girmiyor ve iğne, kıl folikülüne sokularak akım veriliyor. Bu nedenle oruç bozulmaz.

ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER NELER?

Orucu bozmayan şeyler arasında yer alanlar şöyle:

Oruçlu olduğunu unutarak yemek yemek,

Ağzına gelen kusuntunun geri gitmesi,

Oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava vermek,

Orucu bozmaya niyet edip de bozmamak,

İstemsiz olarak ağız dolusu kusmak,

İsteyerek biraz kusmak,

Sahurda tokluk veren ilaçlar içmek,

Göze sıvı ilaç sıkmak,

Kolonya veya parfüm koklamak,

İğnesiz diş çektirmek,

Yutmamak şartıyla yemeğin tuzuna bakmak,