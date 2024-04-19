Oyuncu ve AK Parti Manisa milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun hayatı

19 Nisan 2024 19:53 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 19:58

Gündemde yer alan kişilerden biri olan Bahadır Yenişehirlioğlu ile ilgili araştırılanlar arasında kimdir ve hangi dizilerde oynadı soruları yer aldı.

18 Ocak 1962 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu, hukukçu ve yazar olan isim AK Parti 28. dönem Manisa milletvekilidir

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümünden mezun olan isim birçok roman eseri yazmıştır. 2017- 2021 aralığında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" dizisinde Tahsin Paşa rolünü oynadı.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde de Derviş karakterini oynayan isim, 2023 genel seçimlerinde AK Parti'den Manisa milletvekili adayı oldu ve seçildi.

Eserleri ise şöyledir:

Aşk Çölü (2014)

Beyaz Usta Siyah Çırak (2017)

Aşk Cephesi (2017)

Kanaviçe (2017)

Kara Güneş (2017)

Kerime (2017)

Tahta At (2017)

Son Hasat (2018)

Hünkârım

Antikacı

Sonra Giydirir Aşk Esvabını

Hanne (2020)