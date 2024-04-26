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26 Nisan 2024 23:25 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 23:27

Özel Güvenlik sınavı 27 Nisan 2024 saat 10:00'da yapılacak

108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme ve Eğitim Sınavı heyecanı başladı! Özel Güvenlik Sınavı için geri sayım başladı, adaylar için önemli detaylar açıklandı. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Özel Güvenlik sınavı 27 Nisan 2024 saat 10:00&#039;da yapılacak

Özel Güvenlik sınavına katılacak adaylar, heyecanla sınav gününü bekliyor. Özellikle ÖGG sınavına girecek olanlar için önemli bilgiler paylaşıldı. Detaylar haberimizde!

Özel Güvenlik sınavı 27 Nisan 2024 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

Adaylar, bu tarihte belirlenen saatte sınav merkezlerinde yer alacaklar.

Özel Güvenlik sınavı 27 Nisan 2024 saat 10:00'da yapılacak - 1. Resim

Özel Güvenlik sınavının ardından adaylar, soru ve cevapları 30 Nisan'da erişimine sunulacak.

Sınav sonuçları ise 17 Mayıs'ta açıklanacak.

Adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte sınav performanslarını değerlendirme fırsatı bulacaklar.

Kaynak: TGRT Haber
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