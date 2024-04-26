26 Nisan 2024 23:25 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 23:27
Özel Güvenlik sınavı 27 Nisan 2024 saat 10:00'da yapılacak
108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme ve Eğitim Sınavı heyecanı başladı! Özel Güvenlik Sınavı için geri sayım başladı, adaylar için önemli detaylar açıklandı. İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Özel Güvenlik sınavına katılacak adaylar, heyecanla sınav gününü bekliyor. Özellikle ÖGG sınavına girecek olanlar için önemli bilgiler paylaşıldı. Detaylar haberimizde!
Özel Güvenlik sınavı 27 Nisan 2024 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.
Adaylar, bu tarihte belirlenen saatte sınav merkezlerinde yer alacaklar.
Özel Güvenlik sınavının ardından adaylar, soru ve cevapları 30 Nisan'da erişimine sunulacak.
Sınav sonuçları ise 17 Mayıs'ta açıklanacak.
Adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte sınav performanslarını değerlendirme fırsatı bulacaklar.
Kaynak: TGRT Haber