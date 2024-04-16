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16 Nisan 2024 23:16 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 23:21

Pelin Karahan’ın oynadığı diziler ve filmler

Bahar dizisinde hasta rolü ile katılan Karahan'ın hangi dizilerde oynadığı merak konusu oldu. Kavak Yelleri ile tanınan başarılı ismin yer aldığı dizi ve filmler...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Pelin Karahan’ın oynadığı diziler ve filmler

6 Ekim 1984 yılında dünyaya gelen başarılı ismin yer aldığı projeler merak konusu oldu. Bahar dizisine dahil olan Pelin Karahan hakkında...

Kavak Yelleri dizisinde Aslı rolü ile tanınan isim, çeşitli reklamlarda yer aldı. Muhteşem Yüzyıl adlı dizide "Mihrimah Sultan" karakterini oynadı.

Ardından ise Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde "İnci Dereli" rolünü oynamıştır. TRT Okul'da Bir Evde ve Show TV'de Pelin Karahan ile Nefis Tarifler programlarını sundu.

2022 senesinde ise, Star TV'de Ramazan Ayı boyunca ekranlara gelen Pelin'in Mutfağı adlı programını sunmuştur.

Pelin Karahan’ın oynadığı diziler ve filmler - 1. Resim

Ankara'da dünyaya gelen isim 2011 yılında Erdinç Bekiroğlu evlenmişti ve 2013 senesinde boşanmıştır.

24 Haziran 2014 yılında Bedri Güntay dünya evine girdi ve 2 çocuk sahibidir.

Kaynak: TGRT Haber
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