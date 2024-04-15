Pervin Yapar Ersoy'un hayatına dair bilgiler

15 Nisan 2024 20:20 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 20:27

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Pervin Yapar'ın kim olduğu merak konusu olurken evli mi, kiminle soruları da araştırıldı. İşte detaylar...

3 Şubat 1972 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Eski manken ve sunucu olan isim, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Mankenlik yaptıktan sonra televizyon ekranlarında karşımıza çıktı. Show Tv kanalında hafta sonları sabah kuşağında programlar sundu.

Klas FM'de sunuculuk hayatına başlayan Ersoy, dünya evine girdikten sonra yayıncılık hayatına veda etti.

Mehmet Nuri Ersoy ile evlidir ve iki oğlu vardır.