Peş peşe personel alımı ilanları açtılar! Binlerce işçi adayını heyecan sardı

16 Nisan 2024 09:31 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:51

İş arayışı içinde olan ama nereye başvuracağını bilmeyen binlerce gence umut olacak 2024 personel alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Kamu ve özel sektörde sözleşmeli personel olmak isteyenler için yeni iş ilanları yayınlandı. Havacılık sektöründen, eğitim sektörüne, Alım yapan kurumların koşullarını ve birçok alanda yayınlanan iş ilanlarını sizin için derledik. Vasfınıza uygun ilana başvuru yapıp kariyer basamaklarını tırmanabilirsiniz.

İşte Nisan 2024'te sözleşmeli personel (işçi) alımı yapan kurumlar ve o kadrolar:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 42 hemşire, 41 destek personeli, 38 sağlık teknikeri, 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 10 büro personeli, 1 mühendis, 1 biyolog ve 1 diyetisyen olmak üzere 144 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesinden 30 Nisan'a kadar yapabilecek.

Adayların, 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması ve lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde en az 60 puan alması gerekiyor.

Alımlarda KPSS puanı esas alınacak

Alımlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak, 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınacak. İlan edilen her pozisyon için pozisyon sayısının 1 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Belirlenen asıl ve yedek adayların listesi, son başvuru tarihinin ardından 1 ay içerisinde "www.erciyes.edu.tr" internet sitesinden yayımlanacak.

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Muş Alparslan Üniversitesi KPSS (B) grubu puan esasına göre 42 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

İlan açıklamasında; "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim için 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplam 42 (kırk iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.



ARANAN ŞARTLAR VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN...

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI



Süleyman Demirel Üniversitesi (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 66 (altmışaltı) sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 66 (altmışaltı) sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı



İLGİLİ İLANA BAŞVURU YAPMAK VE KOŞULLARI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI

Orman Genel Müdürlüğü, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, toplam 124 (yüz yirmi dört) sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Şartları sağladığını düşünenler link üzerinden başvuru sürecini başlatabilecek.

Orman Genel Müdürlüğü İşçi alım şartları...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın merkez teşkilatına ve taşra teşkilatına toplam 1608 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkez teşkilata 96, taşra teşkilatına 1512 olmak üzere toplam 1608 lisans, ön lisans ve lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacağını bildirdi.

Sözleşmeli büro hizmetleri, destek hizmetleri ve teknik hizmetler alanında çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen adayların, KPSS puanı ve tercih sıralamasına göre 22-26 Nisan'daki sözlü sınava e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceğini belirten Yerlikaya, sınavların 27 Mayıs-11 Haziran'da bakanlığın merkezi dahil 8 ilde kurulacak 12 komisyon tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

Merkez ve taşra birimlerinde çalışacak personelden 112 Acil Çağrı Merkezlerinde istihdam edilecek 450 Çağrı Karşılama personelinin tamamının üniversitelerin 2 yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olanlar arasından alınacağını aktaran Yerlikaya, sınav ilanının Resmi Gazete ile bakanlığın ve valiliklerin internet sayfalarından yayınlandığını belirtti.

TGS PERSONEL ALIMI

Türk Hava Yolları bünyesinde yer hizmetleri veren TGS çeşitli alanlarda işçi alımı yapacağını duyurdu. TGS, İstanbul, Antalya ve İzmir için toplam 9 ilan yayınladı.

Siz de TGS yer hizmetlerinde çalışmak istiyorsanız bırakacağımız link üzerinden vasfınıza uygun ilana başvuru yapabilirsiniz.

TGS İŞ BAŞVURU LİNKİ...

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI İŞÇİ ALIMI

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı işçi alım ilanı ile Samsun, İstanbul, İzmir, Mersin'de alım yapılacağını duyurdu. Alınacak personelde aranan kriterler Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden yayımlandı.

Adayların İŞKUR üzerinden başvuru yapabileceği ilanda aynı zamanda KPSS şartı da arandığı vurgulandı. Engelli Personel Alımı kapsamındaki adaylar ise EKPSS94 puanları ile başvurularını İŞKUR’a yapabilecekler.

DETAYLI BİLGİ İÇİN...

HAZİNE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1276 personel alımı için başvuru süreci başladı. Bakanlığın düzenleyeceği sınav ile Gelir Uzmanı, gelir uzman yardımcısı, destek personeli alımı yapılacak. ilgili ilana başvuru için https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden bilgilerinizi girerek işleminizi başlatabilirsiniz.

TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU PERSONEL ALIMI

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği'ne uygun 76 personel alacağını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada; "Kurumumuz pozisyonlarında (Ankara ve İstanbul Yerleşkesi), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği” uyarınca aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda başvuru yapılabilecek il, pozisyon adedi unvan ve fakülte/programları belirtilen toplam 76 (yetmiş altı) adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır" denildi.

İlgili ilanın koşullarını sağlayıp sağlamadığınıza dair detaylı bilgi için... https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/IlanDetay?i=ae8e501c-1ae0-4afd-92af-1bd559ed181c

Nisan ayı içinde yapılacak kamu kurumu personel (işçi) alımlarını sizin için derledik. Detaylı personel alım ilanları için www.tgrthaber.com.tr sitemizi düzenli takip edebilirsiniz.