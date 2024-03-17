Putin kaç yıldır başkan? 2024 Rusya seçimleri

17 Mart 2024 21:47 - Güncelleme : 17 Mart 2024 21:50

Rusya'da devlet başkanlığı seçimi devam ederken, gözler 24 yıldır ülkeyi yöneten 71 yaşındaki Putin'in kazanacağına çevrildi. Peki, Putin kaç yıldır Rusya başkanı? Ne kadar süredir görevde? Putin tekrar seçilir mi, tekrar Rusya başkanı olur mu? Seçimin sonucu merakla bekleniyor....

PUTİN KAÇ YILDIR RUSYA BAŞKANI?

Vladimir Putin, Rusya'da uzun yıllardır siyasetin merkezinde yer alıyor. 24 yıldır ülkeyi yöneten Putin, bugüne kadar dört dönem devlet başkanlığı yapmış ve Rusya'nın politik arenasında belirleyici bir figür olmuştur.

PUTİN TEKRAR BAŞKAN SEÇİLİR Mİ?

Rusya'da devlet başkanlığı seçimi üç gün boyunca devam ediyor ve 112 milyonu aşkın seçmen sandık başına gidiyor. Putin'in seçimi kazanması bekleniyor ve eğer tekrar seçilirse 6. kez devlet başkanı olarak göreve devam edecek. Putin'in liderliği, Rusya'nın iç ve dış politikasını önemli ölçüde etkilemeye devam edecek.