05 Nisan 2024 09:25 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 10:03

Ramazan Bayramı öncesi maaşlar ödenecek mi? Memur ve sözleşmeli personel için Bakanlıktan açıklama geldi

Ramazan Bayramı öncesi maaşlar ödenecek mi? Memur ve sözleşmeli personel için Bakanlıktan açıklama geldi

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar köprü ve otoyollarda ücretsiz geçişin olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (3. Köprü) durumu merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nda Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Köprü ücretsiz olmayacak. İşte, detaylar...

KUZEY MARMARA OTOYOLU VE 3. KÖPRÜ RAMAZAN BAYRAMI'NDA ÜCRETSİZ Mİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamaya göre Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Köprü Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak. Ücretsiz geçişler 6 Nisan Cumartesi saat 00.00'dan başlayıp 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.