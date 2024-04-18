Resmi Gazete kararları ve atamaları 18 Nisan (32521 sayılı)
Devlet kararlarını ve yasaları yayımlamakla yükümlü olan Resmi Gazete'de 18 Nisan gecesi yer alan kararlar ve atamaların neler olduğu araştırılıyor. 32521 sayılı gazeteye dair bilgiler...
Bugün Resmi Gazete'de nelerin yer aldığı araştırılıyor. Vatandaşların her gün sıklıkla kontrol ettiği gazetede bugünün kararları...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/10)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2018/95, K: 2023/221 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/160, K: 2024/77 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/79, K: 2024/80 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2024/26, K: 2024/83 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri