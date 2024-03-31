Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Üsküdar belediyesi CHP'ye geçti

31 Mart 2024 23:02 - Güncelleme : 31 Mart 2024 23:04

Türkiye bugün sandığa gitti ve seçim sonuçlarını yakından takip ediyor. Üsküdar Belediyesi'nin hangi partide olduğu da merak konusu oldu. Şu an için sandıkların yüzde 63,61'i açıldı ve oy sayımı devam ediyor. Detaylar...

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'Nİ HANGİ PARTİ KAZANDI?

Seçim sonuçları henüz netleşmedi. Sandıkların %63,61'i açılırken şu an için Üsküdar'da CHP önde gidiyor. CHP %53,01 oy ile önde giderken AK Parti yüzde 44,14 oy ile ilerliyor. YRP %1,94 oy alırken İYİ Parti yüzde 0,64 oy aldı.

İSTANBUL'DA KİM KAZANIYOR?

Yerel seçimde sandıklarda oy sayımı devam ediyor. Şu an için İstanbul'da sandıkların %64,14'ü açıldı. İmamoğlu %54,09 oy ile önde gidiyor. Kurum ise %40,64 ile devam etmektedir.

SANDIKLARIN YÜZDE KAÇI AÇILDI?

23.03 itibarıyla Türkiye'de sandıkların % 65,28'i açıldı. Sayma işlemleri devam ediyor. Sonuçlanmasının ardından tüm verilere tgrthaber.com.tr aracılığıyla ulaşabilirsiniz.