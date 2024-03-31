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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 23:02 - Güncelleme : 31 Mart 2024 23:04

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Üsküdar belediyesi CHP'ye geçti

31 Mart yerel seçiminde oy sayımı devam ederken uzun yıllardır AK Parti'nin kazandığı Üsküdar Belediyesi'nin hangi partinin kazandığı merak konusu oldu. Sandıklar %63,61 oranda açıldı. Vatandaşın gündeminde ise Üsküdar Belediyesi'ni kimin kazandığı yer aldı. Seçim sonuçları 2024!

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Üsküdar belediyesi CHP&#039;ye geçti

Türkiye bugün sandığa gitti ve seçim sonuçlarını yakından takip ediyor. Üsküdar Belediyesi'nin hangi partide olduğu da merak konusu oldu. Şu an için sandıkların yüzde 63,61'i açıldı ve oy sayımı devam ediyor. Detaylar...

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'Nİ HANGİ PARTİ KAZANDI?

Seçim sonuçları henüz netleşmedi. Sandıkların %63,61'i açılırken şu an için Üsküdar'da CHP önde gidiyor. CHP %53,01 oy ile önde giderken AK Parti yüzde 44,14 oy ile ilerliyor. YRP %1,94 oy alırken İYİ Parti yüzde 0,64 oy aldı.

İSTANBUL'DA KİM KAZANIYOR?

Yerel seçimde sandıklarda oy sayımı devam ediyor. Şu an için İstanbul'da sandıkların %64,14'ü açıldı. İmamoğlu %54,09 oy ile önde gidiyor. Kurum  ise %40,64 ile devam etmektedir.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Üsküdar belediyesi CHP'ye geçti - 1. Resim

SANDIKLARIN YÜZDE KAÇI AÇILDI?

23.03 itibarıyla Türkiye'de sandıkların % 65,28'i açıldı. Sayma işlemleri devam ediyor. Sonuçlanmasının ardından tüm verilere tgrthaber.com.tr aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Kaynak: TGRT Haber
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