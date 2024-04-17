Rönesans Gayrimenkul talep toplama sürecinin ardından işlem görecek

17 Nisan 2024 20:06 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 20:16

Eşit dağıtım yapacak olan RGYAS hissesinin başvurusu SPK tarafından onaylandı. Vatandaşlar ise işlem göreceği tarihi merak etmekte.

Talep toplama sürecinin bitmesiyle beraber borsada işlem görecek. Henüz tarih belirlenmedi.

135 TL'den halka arz olacak ve eşit dağıtım gerçekleşecek. Sonuçlarının henüz açıklanmaması sebebiyle kaç lot vereceği netleşmedi fakat olası miktarlar şöyle:

2.1 milyon katılım - 13 lot 1755 TL

2.5 milyon katılım - 11 lot 1485 TL

2.9 milyon katılım - 10 lot 1350 TL

3.3 milyon katılım - 9 lot 1215 TL

3.7 milyon katılım - 8 lot 1080 TL

4.1 milon katılım - 7 lot 945 TL

4.5 milyon katılım - 6 lot 810 TL

4.9 milyon katılım - 5 lot 675 TL