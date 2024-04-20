20 Nisan 2024 12:35 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 12:52
RTÜK birer tane üst kurul başkanı ve vekili olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur
Vatandaşlar tarafından RTÜK kaç üyeden oluşur sorusunun cevabı merak ediliyor. Ayrıca vatandaşlar üyelerin görev süreleri ve nasıl seçildiğini de merak ediyor. Detaylar, haberimizdedir.
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) kaç üyeden oluştuğu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.
Ayrıca vatandaşlar bu üyelerin görev sürelerini ve nasıl seçildiğini de merak ediyor.
RTÜK birer tane üst kurul başkanı ve vekili olmak üzere toplam 9 üyeden oluşmaktadır.
RTÜK'ün Üst Kurul Başkanı olarak günümüzde Ebubekir Şahin görev yapmaktadır.
RTÜK'ün bütün üyeleri ise şöyle:
- Ebubekir Şahin - Üst Kurul Başkanı
- Orhan Karadaş - Üst Kurul Başkan Vekili
- Deniz Güçer - Üye
- İlhan Taşçı - Üye
- Mehmet Daniş - Üye
- Nurullah Öztürk - Üye
- Tuncay Keser - Üye
- Necdet İpekyüz - Üye
- Ahmet Can Buğday - Üye
RTÜK üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından siyasi partilerin adayları arasından seçilir. Üst Kurul üyelerinin görev süreleri ise altı yıldır.
Üst Kurul üyeleri ise kendi aralarından bir başkan ve başkan vekili seçer. RTÜK başkanlığı süresi ise iki yıldır.
Kaynak: TGRT Haber