RTÜK birer tane üst kurul başkanı ve vekili olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur

20 Nisan 2024 12:35 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 12:52

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) kaç üyeden oluştuğu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.

Ayrıca vatandaşlar bu üyelerin görev sürelerini ve nasıl seçildiğini de merak ediyor.

RTÜK birer tane üst kurul başkanı ve vekili olmak üzere toplam 9 üyeden oluşmaktadır.

RTÜK'ün Üst Kurul Başkanı olarak günümüzde Ebubekir Şahin görev yapmaktadır.

RTÜK'ün bütün üyeleri ise şöyle:

Ebubekir Şahin - Üst Kurul Başkanı

Orhan Karadaş - Üst Kurul Başkan Vekili

Deniz Güçer - Üye

İlhan Taşçı - Üye

Mehmet Daniş - Üye

Nurullah Öztürk - Üye

Tuncay Keser - Üye

Necdet İpekyüz - Üye

Ahmet Can Buğday - Üye

RTÜK üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından siyasi partilerin adayları arasından seçilir. Üst Kurul üyelerinin görev süreleri ise altı yıldır.

Üst Kurul üyeleri ise kendi aralarından bir başkan ve başkan vekili seçer. RTÜK başkanlığı süresi ise iki yıldır.