Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Ruhi Çenet'in Youtube kanalı tekrar çalındı, videoları silindi
17 Nisan 2024 13:53 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 13:56

Ruhi Çenet'in Youtube kanalı tekrar çalındı, videoları silindi

Ünlü Youtuber Ruhi Çenet'in hesabı tekrar çalındı ve tüm videoları silindi. Kanalını kurtaran Çenet, ardından ikinci bir şok daha yaşadı. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Ruhi Çenet&#039;in Youtube kanalı tekrar çalındı, videoları silindi

Ruhi Çenet, Youtube platformunda geniş bir takipçi kitlesine sahip olan popüler bir içerik üreticisidir. Ancak, son yaşadığı olayla Çenet, çalınan hesabının videolarının silinmesiyle büyük bir şok yaşadı. Peki, Ruhi Çenet'in kanalı çalındı mı, videoları neden yok? Detaylar haberimizde!

Ruhi Çenet'in Youtube kanalı, 9 milyona yakın abonesiyle oldukça büyük bir izleyici kitlesine sahipti.

Yaşanan son olayda, hesabı çalınarak ismi "Ripple" olarak değiştirildi ve tüm içerikleri silindi.

Bu durum, Çenet'in hayranlarını endişelendirdi ve merak uyandırdı.

Ruhi Çenet'in Youtube kanalı tekrar çalındı, videoları silindi - 1. Resim

Ruhi Çenet, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada takipçilerini bilgilendirerek bu duruma dikkat çekti.

Çenet, çalınan hesabının videolarının ve içeriklerinin artık erişilebilir olmadığını belirtti ve hayranlarını bu konuda uyardı.

Youtube kanalını tekrar aldıktan sonra, kanal bir kez daha çalındı.

Bundan sonra neler olacağı ve gelişmeler merak edilirken, Ruhi Çenet'ten bir açıklama bekleniyor.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...