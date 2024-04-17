Ruhi Çenet'in Youtube kanalı tekrar çalındı, videoları silindi

17 Nisan 2024 13:53 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 13:56

Ruhi Çenet, Youtube platformunda geniş bir takipçi kitlesine sahip olan popüler bir içerik üreticisidir. Ancak, son yaşadığı olayla Çenet, çalınan hesabının videolarının silinmesiyle büyük bir şok yaşadı. Peki, Ruhi Çenet'in kanalı çalındı mı, videoları neden yok? Detaylar haberimizde!

Ruhi Çenet'in Youtube kanalı, 9 milyona yakın abonesiyle oldukça büyük bir izleyici kitlesine sahipti.

Yaşanan son olayda, hesabı çalınarak ismi "Ripple" olarak değiştirildi ve tüm içerikleri silindi.

Bu durum, Çenet'in hayranlarını endişelendirdi ve merak uyandırdı.

Ruhi Çenet, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada takipçilerini bilgilendirerek bu duruma dikkat çekti.

Çenet, çalınan hesabının videolarının ve içeriklerinin artık erişilebilir olmadığını belirtti ve hayranlarını bu konuda uyardı.

Youtube kanalını tekrar aldıktan sonra, kanal bir kez daha çalındı.

Bundan sonra neler olacağı ve gelişmeler merak edilirken, Ruhi Çenet'ten bir açıklama bekleniyor.