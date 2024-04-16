Şakir Öner Günhan'ın hayatı ve biyografisi

16 Nisan 2024 00:50 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 00:57

Vefatı ile sevenlerini üzen Şakir Öner Günhan hakkında nereli, neden öldü soruları araştırılıyor. Hayatına dair bilgiler haberimizdedir.

1942 yılında dünyaya geldi. Türk halk müziği şarkıcısı olan isim, Mudanya'da doğdu. Babası Yozgatlı ve annesi Erzurumludur. Babasının memur olması sebebiyle ilkokulu Mardin'de ve Manisa'da, ortaokulu ise Mersin'de tamamladı.

Lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden, ardından Gazi Eğitim Fakültesi'nden, en son olarak Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur.

1966 senesinde TRT'de Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olarak çalışma hayatına başladı. 1973 yılından itibaren TRT'de prodüktör olarak görev aldı.

2007'de TRT'den emekli olmuştur. Nursaç Öner Günhan ile evlidir ve 1 çocuk babasıdır.

İlk defa 2020 yılında teşhis konulan ve 3 defa nükseden kalın bağırsak kanseri sebebiyle 5 gündür tedavi görüyordu. 13 Nisan'da hayatını kaybetti ve Bitez Mezarlığı'na defnedildi.