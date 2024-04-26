Samanyolu Galaksisi temalı Lego 18 Mayıs'ta satışa çıkacak | X'te gündem olan The Milky Way Galaxy hakkında

26 Nisan 2024 08:44 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 08:49

X'te bir anda patlayan ve oldukça beğenilen yeni yapboz modeli Lego The Milky Way Galaxy modelinin web sitesinde yer alan bilgiye göre 18 Mayıs'ta satışa çıkacağı belirtildi.

Amerika'da 199.99 dolar olarak görülen ürünün 18 Mayıs'ta çıkacağı belirtilirken Türkiye fiyatı henüz net değil.

Renkleri, 3 boyutlu görüntüsü ve Samanyolu Galaksisi'nin temasını yansıttıkları bu ürünün kısa sürede büyük ilgi topladığı görüldü.

Türkiye Lego sayfasına baktığımızda Yakında Satışa Sunulacaklar arasında bu modelin olmadığı görülüyor.

İşte, yeni modelin görüntüleri...