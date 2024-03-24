Samsung Galaxy S24 S-Pen'den neden yanık kokusu geliyor?

24 Mart 2024 10:45 - Güncelleme : 24 Mart 2024 11:51

Samsung kullanıcıları son zamanlarda Samsung Galaxy S24 cihazların S-Pen'lerinde yanık plastik kokusu geldiğinde dair firmanın resmi forumlarında şikayetlerini dile getiriyor. Bu durumu fark eden Samsung forum yetkilisi konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

SAMSUNG GALAXY S24 S-PEN'DEN NEDEN YANIK KOKUSU GELİYOR?

Samsung'un en son çıkardığı telefon modelinin kaleminden yanık kokusu gelmesinin bir sorun teşkil etmediği açıklandı. Samsung Avrupa forum yetkilisi tarafından yapılan açıklamada kalemin yuvasının telefonun iç donanımına çok yakın olduğunu ve bu durumdan dolayı ısınarak bu kokuyu yandığı belirtildi. Yetkili bu durumu güneşin altında bekleyen bir arabaya binildiğinde koltuklardan gelen plastik kokusuna benzetti. Kalemin soğumasının ardından kokunun geçeceğini belirtti.